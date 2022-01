Ieri sera vi abbiamo svelato in esclusiva i dettagli di quella che sarebbe stata la giornata di Insigne al Toronto. Tempi rispettati. Poco fa il club americano ha annunciato l’arrivo al termine della stagione dell’attaccante. Dal 31 dicembre (giorno in cui vi abbiamo svelato la chiusura ormai imminente dell’affare) all’ufficialità: Insigne lascia Napoli e da giugno sbarcherà in MLS.

FOTO: Twitter Toronto