Ora è anche ufficiale: il Torino esonera Giampaolo. In arrivo l’annuncio di Nicola

Adesso è ufficiale: il Torino ha esonerato Marco Giampaolo. Lo ha reso noto attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito: “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”. Adesso manca soltanto l’annuncio di Davide Nicola, che è già operativo, come già anticipato in questi giorni.

Foto: sito Torino