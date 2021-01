Toro, tutto su Nicola per rialzarsi. Ma un altro flop è Vagnati

Davide Nicola ha risolto il suo contratto con il Genoa, in scadenza a giugno, pronto a mettersi a disposizione di quel Toro che ha conosciuto bene da calciatore, con quel gol storico che consentì di centrare la promozione in Serie A. Balzato in pole dal primo pomeriggio, il club granata ha voluto puntare su di lui, piuttosto che su altre soluzioni apparse subito improbabili (da Longo a Semplici, mentre Ventura può essere al limite disponibile per un altro ruolo).Domani il primo giorno di lavoro, il Toro si aggrappa a Nicola. Intanto, Giampaolo ha pagato le sue colpe, ma Vagnati il direttore sportivo ha responsabilità per certi versi superiori. Ingaggiato come il responsabile di mercato della svolta, ha tradito le attese malgrado un super ingaggio e carta bianca. Vagnati aveva lasciato la Spal nella stagione della retrocessione in Serie B, ma si è giocato fin qui malissimo la grande chance che gli ha dato il Torino.

Foto: twitter genoa