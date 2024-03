Ufficiale: Crotone, Zauli al posto di Baldini

Silvio Baldini si è ufficialmente dimesso da allenatore del Crotone. Come vi avevamo riportato ieri sera, la squadra è stata affidata a Lamberto Zauli. Questo il comunicato della società calabrese:

“Il Football Club Crotone comunica che a seguito delle interlocuzioni avvenute nella giornata di ieri e ad attente riflessioni, nonostante il rapporto di fiducia con la società, il responsabile tecnico della prima squadra Baldini ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. A guidare la squadra, già a partire dal match casalingo di lunedì sera contro la Casertana, tornerà Lamberto Zauli. Il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna ringraziano Silvio Baldini per la disponibilità, la professionalità e l’impegno profuso nella pur breve esperienza sulla panchina degli squali, auspicandogli le migliori fortune per il futuro. Allo stesso tempo intendono convintamente augurare buon lavoro a mister Zauli per la ripresa del suo percorso in rossoblù”.

Foto: Instagram Crotone