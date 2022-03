Ora è anche ufficiale: il Brescia esonera Pippo Inzaghi

Il destino di Pippo Inzaghi a Brescia era segnato da giorni, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale che sancisce la separazione. Al centro sportivo delle rondinelle, infatti, c’era già da ore Corini a dirigere l’allenamento odierno. Questa la nota ufficiale.

“Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di tecnico della Prima Squadra Filippo Inzaghi. Il Club ringrazia l’allenatore piacentino per il lavoro svolto rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

FOTO: Sito Brescia