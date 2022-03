Brescia, nessuna sorpresa: Corini dirige l’allenamento

Nessuna sorpresa: chi pensava che Massimo Cellino si sarebbe fermato dinanzi a una clausola e non avrebbe esonerato Pippo Inzaghi, evidentemente si è fatto condizionare da un presidente che aveva deciso. Ve l’avevamo anticipato domenica pomeriggio, dopo il pareggio del Brescia a Pordenone, adesso ci siamo. Infatti, Corini sta dirigendo il suo primo allenamento, torna nel club che lo aveva trattato malissimo nella stagione della Serie A (sollevandolo dall’incarico) malgrado una promozione. Ora ci saranno di sicuro situazioni che coinvolgeranno il collegio arbitrale (chissà come e chissà quando). Nel frattempo, Corini si riprende il Brescia. E il direttore sportivo Marroccu resta al suo posto, dopo aver dichiarato che sarebbe andato via se fosse stato messo in discussione Inzaghi.

FOTO: Twitter Lecce