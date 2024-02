Ora è anche ufficiale: il Bologna acquista Jens Odgaard dall’AZ

Ultimo giorno di mercato per la Serie A, e così le squadre corrono ai ripari per la seconda parte della stagione. Come vi avevamo già anticipato qualche giorno fa, il Bologna stava sondando la pista di Jens Odgaard dopo l’addio di Van Hooijdonk. Proprio oggi la squadra rossoblù ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante 24enne dell’AZ. Il giocatore, nato in Danimarca, arriva in prestito con diritto di riscatto (fissato alla cifra di 3,5 milioni di euro).

Foto: Instagram Odgaard