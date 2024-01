Van Hooijdonk-Norwich e Odgaard-Bologna: la staffetta è pronta

Non solo Santiago Castro, il Bologna è vicino a chiudere per il trasferimento di un nuovo attaccante. Si tratta di Jens Odgaard, attaccante danese classe ’99 dell’AZ Alkmaar. Il club rossoblu sta ultimando l’operazione con il club olandese sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Contemporaneamente è ad un passo dalla cessione anche Van Hooijdonk: l’attaccante classe 2000 andrà al Norwich (in Championship) sempre in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Instagram Odgaard