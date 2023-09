Ora è anche ufficiale: Girasole è un nuovo calciatore della LFA Reggio Calabria

Tutto confermato: Domenico Girasole è un nuovo calciatore della LFA Reggio Calabria. Di seguito il comunicato: “LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Domenico Girasole che si lega al club con un contratto biennale. Classe 2000, per Domenico è un ritorno in amaranto essendo cresciuto nel settore giovanile. Nella stagione 2018/19 indossa la maglia del Lanusei in serie D. Successivamente si trasferisce a Casarano e all’AZ Picerno dove colleziona 23 presenze realizzando due reti. Nella stagione 2021/22 approda al Foggia (Lega Pro, 28 presenze) per poi passare al Potenza in Lega Pro dove realizza tre reti in 34 gare”.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria