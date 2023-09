Esclusiva: nuova Reggina, in arrivo il difensore Girasole. E conferme totali su Salandria

I contatti per il centrocampista Francesco Salandria, che vi avevamo anticipato oltre una settimana fa, hanno portato agli accordi. Si tratta di un ritorno alla (nuova) Reggina del classe 1995. Ma le novità non finiscono qui, è in dirittura d’arrivo la trattativa per il difensore centrale svincolato Domenico Girasole, classe 2000, cresciuto nel club amaranto e reduce da alcune esperienze con Picerno, Foggia e Potenza.