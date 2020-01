Ora è anche ufficiale: Foggia, ha firmato Allegretti

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Allegretti.

Più di 200 presenze tra Serie C e Serie D, il 28enne attaccante recanatese (classe 1992) ha vestito in carriera le maglie di Sangiustese, Santegidiese, Fano, Treviso, Noto, Recanatese e Vibonese, club dove ha rappresentato un punto di riferimento importante per cinque anni, contribuendo alla scalata dall’Eccellenza alla Lega Pro, collezionando ben 132 presenze e 62 gol in totale, prima di rescindere consensualmente il contratto che lo legava ai calabresi e firmare col Foggia”, con questa nota il Foggia ha annunciato l’arrivo di Diego Allegretti. Confermata la nostra esclusiva.