Esclusiva: Foggia, è fatta per l’attaccante Allegretti

Un nuovo attaccante per il sempre più ambizioso Foggia. E’ fatta per Diego Allegretti, classe 1992, che nelle prossime ore lascerà la Vibonese. Un rinforzo di spessore, il famoso attaccante che serviva per l’ulteriore salto di qualità. Operazione completata, l’annuncio probabilmente prima di stasera.