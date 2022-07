Ora è anche ufficiale: Falcone dalla Samp al Lecce, con lui anche Askildsen

Come anticipato nelle scorse settimane, ora è arrivata anche l’ufficialità: Wladimiro Falcone è ufficialmente un nuovo calciatore del Lecce. Con il portiere si trasferisce in giallorosso, in prestito dalla Sampdoria, anche Kristoffen Askildsen. Questo il comunicato del club pugliese: L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Wladimiro Falcone e Kristoffen Askildsen dall’U.C. Sampdoria. I giocatori saranno lunedì a Lecce per le visite mediche”.

Foto: Twitter Lecce