Ora è anche ufficiale: El Azzouzi è un nuovo giocatore del Bologna

Oussama El Azzouzi è un nuovo giocatore del Bologna, che lo ha preso a titolo definitivo dall’Union Saint-Gilloise. Confermato, quindi, quanto vi avevamo detto qualche giorno fa. Di seguito il comunicato dei felsinei: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Royale Union Saint-Gilloise il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Oussama El Azzouzi. Secondo calciatore marocchino della nostra storia, Oussama è nato nei Paesi Bassi ed è in possesso anche di passaporto olandese: centrocampista classe 2001 dotato di ottima tecnica e visione di gioco, con la Nazionale del Marocco Under23 ha recentemente vinto da protagonista la Coppa d’Africa, come playmaker in posizione centrale. Regista davanti alla difesa e all’occorrenza anche mezzala, El Azzouzi si è formato nel Vitesse e poi nel Groningen, firmando due estati fa il primo contratto da professionista con l’Emmen, con cui ha subito vinto il campionato di Eerste Divisie ottenendo la promozione in massima serie. Trasferitosi a Saint-Gilles in Belgio, nell’ultima stagione ha guadagnato spazio e minutaggio strada facendo, contribuendo al piazzamento al 3° posto in Pro League e raggiungendo i Quarti di Finale di Europa League, con l’eliminazione operata dal Bayer Leverkusen. Dal luglio 2023 passa al Bologna a titolo definitivo”.

Foto: Instagram El Azzouzi