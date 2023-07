Bologna, forte interesse per El Azzouzi

Il Bologna potrebbe pescare in Belgio il rinforzo per il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club rossoblù è interessato a Oussama El Azzouzi, centrocampista classe 2001 ell’Union Saint-Gilloise. Di nazionalità marocchina, il 22enne ha totalizzato 11 presenze e due reti tra tutte le competizioni nell’ultima stagione trascorsa con la squadra belga.

Foto: Instagram El Azzouzi