Ora è anche ufficiale: Diana lascia la Reggiana. Sempre più Nesta per la panchina

Arrivata l’ufficialità: Aimo Diana non sarà alla guida della Reggiana nella prossima stagione, quella del ritorno in Serie B. Dopo un’annata culminata con la vittoria del campionato, la società granata sceglie di cambiare la guida tecnica per il futuro. Come già anticipato nella giornata di mercoledì e soprattutto confermato ieri, il nome più vicino è quello di Alessandro Nesta. L’ex tecnico del Frosinone è vicino al ritorno su una panchina di Serie B.

La neopromossa Reggiana ha annunciato sul proprio sito l’addio di Aimo Diana: “AC Reggiana comunica che il rapporto professionale con l’allenatore Aimo Diana si concluderà il 30/06/2023. Quelle trascorse insieme sono state due stagioni contraddistinte da passione e intenso lavoro, culminate con la vittoria indimenticabile del campionato di Serie C e la promozione in Serie B. Tutta la famiglia granata augura al mister e al suo staff le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale”, così recita il comunicato del club.

Foto: Facebook Reggiana