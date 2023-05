Alessandro Nesta avanza sempre più per la panchina della Reggiana. Ieri vi avevamo parlato di contatti in corso, con Nesta in cima alla lista comprendente un altro paio di nomi. Bene, possiamo aggiungere che il vantaggio di Nesta sta aumentando: non siamo agli accordi definitivi, ma l’allenatore (che ha già lavorato con il direttore sportivo Goretti) ha consolidato la pole.

Foto: twitter personale