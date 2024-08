Ora è anche ufficiale: Di Carmine è un nuovo calciatore del Trento

Ora è anche ufficiale: Samuel Di Carmine è un nuovo calciatore del Trento. Di seguito la nota: “A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Catania Football Club i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Di Carmine. Il classe 1988 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Firenze il 29 settembre 1988, Di Carmine cresce nelle giovanili della Fiorentina, club con il quale esordisce in Serie A nella stagione 2006/2007. L’anno successivo, nella prima partita in Coppa Uefa, va subito a segno contro l’Elfsborg. Dopo una stagione trascorsa all’estero al Queens Park Rangers, durante la quale scende in campo in 33 occasioni e realizza 3 reti tra campionato Championship, EFL Cup e FA Cup, torna in Italia al Gallipoli dove ottiene 34 presenze e due reti in Serie B. L’anno successivo si trasferisce al Frosinone. Con i Ciociari, nella stagione 2010/2011, scende in campo in 16 occasioni e realizza 1 rete. Nel biennio seguente indossa invece la maglia del Cittadella, mettendo a referto 79 presenze e 16 marcature tra Serie B e Coppa Italia. Nelle due stagioni successive scende in campo con la maglia della Juve Stabia, club con il quale ottiene 67 gettoni e 21 reti tra Campionato e Coppa. Nella stagione 2015/2016 si divide tra Perugia e Virtus Entella, in Serie B, collezionando in totale 39 presenze e 6 reti. Il biennio successivo indossa nuovamente la maglia dei Grifoni, scendendo in campo in 75 occasioni e realizzando 35 marcature. Nella stagione 2018/2019 si trasferisce al Verona, contribuendo in maniera determinante alla vittoria dei playoff di Serie B, anche grazie alle sue 29 presenze e 12 reti. L’anno seguente, con i veronesi in massima Serie, si conferma con 8 gol in 22 occasioni. L’anno successivo, sempre in Serie A, si divide tra Hellas Verona e Crotone. Nella stagione 2021/2022 si trasferisce invece alla Cremonese. Con il Club lombardo colleziona 31 presenze e 5 marcature in Serie B. L’anno seguente indossa la maglia del Perugia, riuscendo a siglare 4 reti in 29 gettoni. La scorsa stagione ha giocato al Catania dove è sceso in campo in 36 occasioni e siglato 10 reti, contribuendo alla conquista della Coppa Italia di Serie C.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Samuel Di Carmine e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù”.

Foto: sito trento