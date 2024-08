Di Carmine-Trento: affare in chiusura

Samuel Di Carmine, attaccante del Catania è pronto per una nuova avventura, lontano dalla squadra siciliana. Il giocatore, vi avevamo raccontato, poteva scegliere tra 3-4 proposte che sono arrivate dalla Serie C, ma voleva aspettare per capire i margini di manovra in B. Alla fine andrà al Trento, affare ormai in chiusura. Di Carmine è un attaccante che ha spesso fatto la differenza. Anche a Catania il suo contributo non è mancato: 10 gol e un ruolo importante nella conquista della Coppa Italia.

Foto: Sito Trento Calcio