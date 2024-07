Ora è anche ufficiale: Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Besiktas

Ne avevamo iniziato a parlare già dall’8 luglio, ora è anche ufficiale: Ciro Immobile è il nuovo attaccante del Besiktas. L’attaccante ex Lazio è arrivato in Turchia nei giorni scorsi per svolgere le visite mediche di rito e per apporre la sua firma sul nuovo contratto. Immobile ha firmato un accordo fino al 2026, con opzione sul terzo anno e percepirà circa 12 milioni di euro.

In mattinata è arrivata anche l’ufficialità del club turco che ha omaggiato Immobile con un video di presentazione diffuso sui propri canali social.

Foto: twitter Besiktas