Il retroscena: Immobile-Besiktas, assalto vero. Ora…

Trovano riscontro le voci circolate nelle ultime ore dalla Turchia e che evidenziano un forte interesse del Besiktas per Ciro Immobile. Parlano di chiusura, ma non siamo ancora a questi livelli. Quello che possiamo dire è che emissari turchi hanno recapitato una proposta molto importante, sono pronti a rilevare il contratto con la Lazio in scadenza il 30 giugno 2026. E probabilmente anche a trattare per il cartellino. Poco fa c’è stato un lungo colloquio tra lo stesso Immobile e Lotito, a conferma che l’offerta è vera. Vedremo quale sarà la decisione definitiva, ripetiamo che non siamo ancora in una fase avanzata ed è giusto ripeterlo, ma i dialoghi sono in corso. Nei giorni scorsi Immobile aveva dichiarato di voler rispettare il contratto con il suo attuale club, ma il mercato cambia ogni giorno…

Foto: Instagram Lazio