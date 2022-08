Ora è anche ufficiale: Ciano va al Benevento, Insigne al Frosinone

Mancava solamente l’ufficialità rispetto a ciò che vi avevamo anticipato. Ed è arrivata in questi minuti. Formalizzato lo scambio tra Benevento e Frosinone: Camillo Ciano in Campania, Roberto Insigne tra le fila gialloblù. Ad annunciato i due club con un comunicato ufficiale. Di seguito, quello del Benevento: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Frosinone Calcio per il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Camillo Ciano. Il calciatore classe ’90 originario di Marcianise (CE) arriva alla corte di mister Caserta a titolo definitivo. Con la stessa operazione, il Club giallorosso ha ceduto, a titolo definitivo, al Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Insigne. Il Club ringrazia Roberto per la professionalità sempre dimostrata in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali”.

Foto: Sito Benevento