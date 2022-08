L’indiscrezione: Insigne al Frosinone, Ciano al Benevento. I dettagli

Affare fatto, scambio in porto. Roberto Insigne lascia il Benevento e va al Frosinone, percorso inverso per Camillo Ciano, al club sannita un conguaglio di 450 mila euro. Uno scambio impostato nei giorni scorsi e che ora è andato in porto, al punto che nelle prossime ore ci sarà lo scambio di documenti. Ciano era stato trattato dal Bari, ma sarà un importante riferimento del Benevento.

Foto: Sito Ufficiale Benevento