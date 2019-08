Ora è anche ufficiale: Carretta è del Cosenza

Confermato quanto vi avevamo raccontato in esclusiva giovedì scorso: Mirko Carretta è un nuovo giocatore del Cosenza. L’esterno offensivo lascia la Cremonese e firma un biennale con i rossoblu, proprio come vi avevamo anticipato. Questo il comunicato del club calabrese: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Mirko Carretta. L’attaccante, nato a Gallipoli (LE) il 22 novembre 1990, arriva in rossoblù a titolo definitivo e ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2021. […] Il suo presente si chiama Cosenza Calcio, benvenuto Mirko!“.

Foto: sito ufficiale Cosenza