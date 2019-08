Esclusiva: Cosenza, bel colpo! In arrivo Carretta, contratto biennale

Mirko Carretta lascia la Cremonese, il suo futuro sarà a Cosenza. Un colpo importante per le ambizioni del club calabrese. Su Carretta c’era in pressing il Monza, ma lui ha deciso di accettare la proposta del Cosenza: per l’esterno offensivo classe 1990 pronto un biennale, un anno in più rispetto all’attuale scadenza con i grigiorossi. Ci sono già gli accordo tra le due società, mentre la Cremonese aspetta Daniel Ciofani.