Ora è anche ufficiale: Candreva alla Salernitana

Grande colpo per la Salernitana che ufficializza l’esperto esterno, Antonio Candreva. I granata sono riusciti nel pressing per il calciatore, come raccontato qualche giorno fa.

Questa la nota ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del centrocampista classe ’87 Antonio Candreva. Il calciatore indosserà la maglia numero 87″.

Foto: twitter Salernitana