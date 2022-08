Antonio Candreva alla Salernitana, apertura totale e senza remore. Negli ultimi minuti l’esterno classe 1987 in uscita dalla Samp ha detto sì, pronto per una nuova esperienza. Adesso il club granata è al lavoro con l’entourage dell’ex Inter per perfezionare tutti gli accordi.

Foto: Twitter Sampdoria