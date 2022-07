Ora è anche ufficiale: Brunori a titolo definitivo al Palermo

Come anticipato in esclusiva, ora è anche ufficiale. Il Palermo ha ufficializzato l’acquisto di Matteo Brunori dalla Juventus.

Questa la nota ufficiale: “Il Palermo ha definito l’acquisto di Matteo Brunori, che è ora ufficialmente un calciatore del Palermo. L’attaccante italo-brasiliano si trasferisce nel club rosanero a titolo definitivo dalla Juventus, con un contratto che lo legherà al club fino al 2026.

Una conferma attesa e fortemente voluta dalla società rosanero che ha puntato su Brunori fin dallo scorso anno e rafforzato l’impegno per la prossima stagione alle porte con un acquisto a titolo definitivo, per garantire continuità e valorizzazione dei buoni risultati ottenuti.

Decisiva anche la volontà dal calciatore stesso di rimanere a Palermo dove ha trovato l’ambiente ideale per la sua crescita umana e sportiva: nella passata stagione il bomber ha infatti contribuito in maniera determinante (29 gol in 47 gare disputate, tenendo conto di tutte le competizioni) alla promozione in serie B. A Matteo il più caloroso bentornato a Palermo da parte del Presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Foto: sito Palermo