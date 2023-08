Dopo averlo anticipato ieri in mattinata, ora è anche ufficiale il passaggio di Etrit Berisha all’Empoli. Dopo l’infortunio di Caprile, la società toscana ha deciso di optare per l’acquisto del portiere ex Torino: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Etrit Berisha“.

Foto: Twitter Empoli