L’indiscrezione: Empoli, contatti avviati per il portiere Berisha

L’infortunio di Caprile mette l’Empoli nelle condizioni di correre ai ripari visto che l’ex Bari ne avrà almeno per un mese e mezzo. È normale che il club debba pensare a un sostituto, ci sono valutazioni in corso su diversi portieri, ma il profilo che piace di più è quello di Etrit Berisha e ci sono contatti in corso con il suo entourage.

Foto: Sito Spal