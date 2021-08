Ora è anche ufficiale: Bellocq al Taranto. Ufficializzato anche Civilleri

Come riportato in esclusiva in questi giorni, il Taranto ha ufficializzato l’arrivo di Franco Bellocq, centrocampista argentino.

Questo il comunicato:

Il Taranto FC 1927 comunica di aver trovato l’accordo con Franco Bellocq. Il centrocampista argentino è in attesa di transferimento internazionale, da oggi è a disposizione di mister Laterza. Centrocampista, 27 anni, nelle ultime tre stagioni ha giocato nel campionato greco con la maglia dell’Asteras Tripoli,squadra che milita nella Super League 1. In Argentina ha indossato le maglie dell’Indipendente e dell’Arsenal Fc nella Superliga.

Taranto che ha anche ufficializzato Civilleri:

Il Taranto FC 1927 comunica di aver trovato l’accordo con Marco Civilleri per questa stagione sportiva 21/22. Centrocampista classe ’91, nato a Palermo, arriva dal Licata. Una carriera spesa fra i campi di Serie D e Serie C, arriva alla corte di Laterza. All’attivo nell’ultima stagione, 5 goal, 5 assist in 38 presenze.

Foto: Logo Taranto