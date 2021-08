Esclusiva: colpo Taranto, preso il centrocampista argentino Bellocq

Colpo del Taranto che ha raggiunto, a sorpresa, un accordo con il centrocampista italo-argentino Franco Bellocq. Classe 1993, svincolato, Bellocq ha un’esperienza importante alle spalle: 47 partite con l’Asteras Tripoli (Grecia), 28 con l’Atlético Independiente (Argentina), 25 con l’Arsenal Fútbol club (Argentina) e 16 con il Club Olimpo (Argentina). Il 27enne è atteso domani in Italia per svolgere le visite e quindi per mettersi a disposizione del club pugliese.

Foto: Sito Taranto