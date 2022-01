Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa il Cagliari era in procinto di chiudere l’affare Daniele Baselli, ora è arrivata anche l’ufficialità: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Baselli, che arriva in rossoblù dal Torino a titolo definitivo”.

FOTO: twitter Cagliari