L’indiscrezione: Cagliari, c’è l’accordo con Baselli. Le ultime su Aebischer

Il Cagliari vuole prendere due centrocampisti. E c’è l’accordo con Daniele Baselli, come anticipato da Sportitalia il 27 dicembre, in scadenza di contratto e con un prolungamento pronto, in attesa che il Torino sciolga le ultime riserve. Il Torino ha pensato a Nandez, operazione molto onerosa e comunque non collegata a Baselli. E in ogni caso potrebbe fare un investimento a centrocampo. Il Cagliari non molla anche Aebischer dopo quanto vi abbiamo raccontato nella scorso weekend, ha un accordo di massima con lo Young Boys e aspetta sviluppi a strettissimo giro di posta. Ma siamo davvero ai dettagli.

Foto: Twitter personale