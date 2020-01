Antonin Barak al Lecce, tutto come ampiamente anticipato nella giornata di ieri. Il centrocampista arriva dall’Udinese, il contratto del giocatore è stato depositato in Lega. Barak, ora, è ufficialmente pronto a mettersi a completa disposizione di Fabio Liverani. In bianconero, in stagione, il ceco aveva totalizzato un gol in 11 presenze.