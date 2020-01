Esclusiva: Lecce, che svolta! In arrivo Barak dall’Udinese

Svolta Lecce in arrivo. Negli ultimissimi minuti è stata trovata un’intesa con l’Udinese per il prestito di Antonin Barak, classe 1994, un centrocampista dal sicuro rendimento e che può risolvere i molti problemi alla squadra di Liverani. C’è anche la disponibilità dello stesso Barak, questo è un passaggio importante, e che porta la trattativa assolutamente in discesa. Il Lecce ha voluto uscire allo scoperto dopo la lunga trattativa per Acquah (una soluzione che può restare in piedi negli ultimi giorni di mercato) proprio per la necessità di ingaggiare da sub un nuovo centrocampista.