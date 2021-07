Ora è anche ufficiale: Antonucci lascia la Roma e va al Cittadella a titolo definitivo

Ve l’abbiamo anticipato addirittura un mese fa, lo abbiamo confermato stamattina, ora è anche ufficiale. Mirko Antonucci lascia la Roma e passa a titolo definitivo al Cittadella. Ecco il comunicato:

“L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mirko Antonucci. Cresciuto calcisticamente nella Roma, l’ attaccante classe ’99 con la maglia dei giallorossi ha debuttato in Serie A e in Champions League nel 2018. Una stagione con la maglia del Pescara (2018/19), mezza al Vitoria Setubal (Serie A portoghese) e la scorsa con quella della Salernitana”.

Foto: Instagram personale Antonucci