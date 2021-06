Esclusiva: Cittadella a sorpresa, è fatta per Antonucci dalla Roma. I dettagli

Un colpo importante per la Serie B. Pochissimi minuti fa il Cittadella ha raggiunto l’accordo con la Roma per il cartellino dell’attaccante esterno Mirko Antonucci, classe 1999. Operazione completata, trasferimento a titolo definitivo, pronto un triennale, la prossima settimana ci saranno le firme e gli annunci.

Antonucci è reduce da una parentesi a Salerno dove non ha avuto troppo spazio, a Cittadella la possibilità di esplodere. Il dg Marchetti ha voluto investire, proponendogli un triennale, Antonucci troverà come allenatore Gorini, scelta automatica dopo la decisione di Venturato di farsi da parte dopo aver sfiorato la promozione in Serie A.

Foto: Instagram personale