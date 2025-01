Ora è anche ufficiale: Anatriello è un nuovo calciatore del Trapani

Tutto confermato: Gennaro Anatriello è un nuovo calciatore del Trapani. Di seguito il comunicato: “La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Gennaro Anatriello. Attaccante, classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Bologna dove – tra Under 17, Under 18 e Primavera – ha totalizzato 51 reti e 15 assist. Nella stagione 2023/2024 il passaggio all’Alessandria dove, con la formazione Primavera, ha messo a segno 7 reti. Sempre con la formazione piemontese ha esordito in prima squadra siglando 2 gol. A luglio 2024 il trasferimento al Messina in serie C con cui ha collezionato 20 presenze e 7 reti.

Anatriello arriva a Trapani dal Bologna con la formula del prestito secco. Il giocatore si è già aggregato al gruppo e indosserà la maglia numero 9.

«La grande fiducia che mi è stata espressa dal presidente e dal mister è stata determinante nella scelta di venire qui a Trapani», ha dichiarato il neo calciatore granata. «Ho vissuto questa realtà da avversario e ho sentito il calore della tifoseria. Ora che sono parte di questa famiglia, spero di ripagare la fiducia che la società ha avuto in me. Non vedo l’ora di scendere in campo e iniziare a dare il massimo, cercando di essere subito decisivo».

Benvenuto, Gennaro!