Esclusiva: Trapani, in arrivo Liotti e Anatriello. Pressing per Falcinelli

Il Trapani sempre più scatenato. Conferme assolute su Gennaro Anatriello, come raccontato pochi giorni fa, attaccante classe 2004 in uscita da Messina ma di proprietà del Bologna. In serata sono stati mossi passi decisivi per l’esterno Daniele Lotti, ormai battuta la concorrenza di Sudtirol e Catania. Il Trapani ha intenzione di resistere al pressing dello Spezia per Facundo Lescano ma proprio dai liguri potrebbe arrivare l’attaccante Diego Falcinelli, pressing in corso.

