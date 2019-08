Ora è anche ufficiale: Almici dal Verona al Pordenone

Come vi avevamo anticipato in esclusiva già domenica, l’operazione tra Verona e Pordenone per Alberto Almici era in via di definizione. Ogni nodo è ora venuto al pettine e così le due società hanno ora ufficializzato l’accordo. Il classe ’93 si trasferisce in Friuli a titolo temporaneo fino a giugno 2020. Questo il comunicat del Pordenone: “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Alberto Almici. Il calciatore, classe ’93, arriva dall’Hellas Verona con la formula del prestito sino a giugno 2020. Esterno destro di grande corsa e spinta, Almici nello scorso campionato ha vinto i playoff della serie B con il Verona. In cadetteria vanta 194 presenze, con le maglie anche di Cremonese, Ascoli, Avellino, Latina, Padova, Cesena, Lanciano e Gubbio. Le prime parole del nuovo difensore neroverde: «Il Pordenone è una società seria, ambiziosa e lungimirante. Sono contento di vestire questa maglia e cercherò di aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo, ovvero consolidare la categoria»“.

Foto: twitter ufficiale Pordenone