Esclusiva: Almici al Pordenone in dirittura, accordo con l’Hellas

Un obiettivo dei primi giorni di luglio che ora si concretizza. Alberto Almici è in dirittura d’arrivo a Pordenone, l’accordo con l’Hellas Verona è stato raggiunto e il terzino destro classe ‘93 si appresta a raggiungere il suo nuovo allenatore Tesser. Almici è sempre stato in vantaggio rispetto agli altri concorrenti (Gazzola in testa): ora siamo ai dettagli.

Foto: Sito Hellas Verona