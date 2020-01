Ora è anche ufficiale: Agudelo è un nuovo giocatore della Fiorentina

Una trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva, l’ufficialità è arrivata proprio sul gong della chiusura del mercato di gennaio. La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in base alle presenze, dal Genoa CFC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Andrés Agudelo Ardila. Agudelo, nato a Puerto Caicedo (Colombia) il 14 novembre 1998, nella stagione in corso ha disputato 12 gare con la maglia del Genoa segnando un gol.

Foto: sito Fiorentina