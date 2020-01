Agudelo alla Fiorentina: fumata bianca in arrivo

Kevin Agudelo e la Fiorentina, fumata bianca in arrivo. Nel pomeriggio il club viola si è inserito a sorpresa per il centrocampista classe ’98 del Genoa, un incontro che è servito per avvicinarsi alla chiusura dell’affare. Adesso ci siamo: nei prossimi minuti è attesa la firma dello stesso Agudelo con il club di Commisso.