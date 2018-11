Ora è anche ufficiale: la Casertana ha esonerato il tecnico Fontana

Come da noi anticipato, la Casertana ha deciso di esonerare Gaetano Fontana. A seguire il comunicato del club campano: “La Casertana FC comunica di aver sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra il sig. Gaetano Fontana. All’allenatore va il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio di una carriera ricca di soddisfazioni. Alla ripresa, la seduta sarà diretta dall’allenatore in seconda Raffaele Esposito in attesa di imminenti decisioni”.

Foto: logo Casertana