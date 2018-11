Esclusiva: Casertana-Fontana verso l’esonero. E si dimette il ds Martone

La vittoria per 4-1 sulla Paganese probabilmente non basterà a Gaetano Fontana per mantenere il posto in panchina. Non è ancora ufficiale, ma le ultime indiscrezioni portano a un probabile esonero. Nelle scorse settimane la Casertana aveva incontrato o valutato i vari Gallo, Pochesci e Capuano, dopo aver incassato il no di Marcolini per motivi di famiglia. Non sono escluse sorprese, prima però l’ufficialità dell’esonero di Fontana. Intanto, il direttore sportivo Aniello Martone ha presentato le dimissioni.

Foto: logo Casertana