Ora è anche ufficiale: il Foggia ha esonerato il tecnico Grassadonia

Come anticipato, il Foggia ha deciso di esonerare l’allenatore Gianluca Grassadonia. Al momento ci sono stati contatti con Delio Rossi, ma non si è ancora scelto a chi affidare la panchina rossonera. Quel che è certo è che dopo la sconfitta nella sfida salvezza contro il Livorno, il club pugliese ha deciso di sollevare dell’incarico il tecnico. L’ufficialità è arrivata attraverso questo comunicato pubblicato pochi minuti fa: “Il Foggia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Gianluca Grassadonia ed il suo staff. Al tecnico e ai suoi collaboratori un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi e l’augurio per il prosieguo della carriera. Si comunica, inoltre, che l’allenamento odierno verrà diretto dal tecnico della Primavera Gaetano Pavone“.

Foto: logo Foggia