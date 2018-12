Esclusiva: Foggia, contatti in corso con Delio Rossi. Gli scenari

Casting allenatore. Il Foggia ha ormai deciso per l’esonero di Grassadonia, ha scartato alcuni profili, ha messo in stand-by la posizione del direttore sportivo Nember che per ora resta in carica. Ma la decisione per la panchina coinvolge direttamente la proprietà, in queste ore ci sono contatti in corso con Delio Rossi, molto legato alla città pugliese e reduce dall’esperienza in Bulgaria con il Levski Sofia. Ieri era stato sondato anche Padalino, il casting comprende altri tecnici, ma intanto dialoghi continui con Delio Rossi.

Foto: zimbio