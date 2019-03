Ora è anche ufficiale: Essien riparte dal Sabail

Arriva l’ufficialità, Michael Essien riparte in Azerbaigian. Come vi avevamo anticipato nella nostra esclusiva (leggi qui), il centrocampista ex Chelsea e Milan ha firmato con il Sabail FK. Tramite il profilo twitter del club, il ghanese, afferma: “Sono un giocatore di calcio e voglio giocare. Abbiamo discusso i piani futuri dei club e questo è quello che mi interessava”. Nel contratto del centrocampista c’è anche l’accordo per un altro ruolo, quello di assistente tecnico per la squadra Under 19.

Foto: Twitter ufficiale Sabail