Esclusiva: Essien, c’è un’offerta del Sabail

Potrebbe proseguire in Azerbaigian la carriera di Michael Essien. L’ex centrocampista di Chelsea e Milan, classe ’82, nelle ultime ore ha ricevuto un’importate offerta del Sabail FK, club terzo in classifica nel massimo campionato azero. Le parti stanno parlando per arrivare a un eventuale accordo. Essien, svincolato dal marzo 2018 dopo l’esperienza in Indonesia con il Persib Bandung, potrebbe dunque tornare a giocare a distanza di un anno.

Foto: Twitter ufficiale Persib